Месут Езил: "Сборная Германии - одна команда на поле и вне его"

Полузащитник сборной Германии Месут Езил - о матче против сборной Швеции (2:1) на ЧМ-2018.
- Что за битва!, - написал футболист в Инстаграме. - Мы - одна команда, на поле и вне его. И не важно, что говорят другие.
Хавбек в этом матче остался в запасе.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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What! A! Fight! 💪🏼🔥 We are one team - on and off the pitch. No matter what they say. 😎 #DieMannschaft #BestNeverRest #HereToCreate #GERSWE @marcinho11 @dfb_team
Публикация от Mesut Özil (@m10_official) 23 Июн 2018 в 1:20 PDT
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/