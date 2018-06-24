09:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Месут Езил: "Сборная Германии - одна команда на поле и вне его"


Полузащитник сборной Германии Месут Езил - о матче против сборной Швеции (2:1) на ЧМ-2018.

- Что за битва!, - написал футболист в Инстаграме. - Мы - одна команда, на поле и вне его. И не важно, что говорят другие.

Хавбек в этом матче остался в запасе.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Германия - Швеция

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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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