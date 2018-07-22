Месут Езил ответил критикам за фото с Эрдоганом

Полузащитник "Арсенала" и сборной Германии Месут Езил обратился к болельщикам, критиковавших его за фотографию с президентом Турции Реджепом Эрдоганом накануне чемпионата мира-2018. 29-летний игрок опубликовал открытое письмо в Твиттере.



- Как и у многих людей, мое происхождение выходит за рамки только лишь одной страны, - написал Езил. - Я рос в Германии, но моя семья имеет турецкие корни. Внутри меня есть два cердца: немецкое и турецкое.



Я знаю, что наше совместное фото вызвало широкий резонанс в немецкой прессе, и, хотя некоторые люди могут обвинить меня во лжи, фото, которое мы сделали, не имело никаких политических намерений. Моя мама никогда не позволяла мне забывать о происхождении, наследии и семейных традициях.



Для меня фото с президентом Эрдоганом - это не про политику или выборы, это про уважение к конкретному человеку, занимающему самую высокую должность в стране моей семьи. Я футболист, а не политик, и наша встреча не была одобрением в отношении политики.

https://t.co/tLD2AEcfXA - Tak Ada Agenda Politik dalam Pertemuan Ozil dengan Erdogan pic.twitter.com/KwtRZIG8dt – Bola (@Bolanet) 3 июня 2018 г.

Фотографии Езила и партнера по сборной Илкая Гюндогана с президентом Турции вызвали большой скандал в Германии накануне ЧМ-2018. Оба имеют турецкие корни, но родились в Германии и защищают цвета "Бундестим". Немецкая пресса возмутилась факту встречи с Эрдоганом и словам Гюндогана "мой уважаемый президент".

Новая волна критики в адрес игроков, особенно Езила, хлынула после провала сборной Германии на ЧМ-2018, где она не вышла в плей-офф. СМИ обвинили игрока в подрыве атмосферы в стане команды.