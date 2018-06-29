Месут Езил о вылете Германии с ЧМ: "Мы просто не были достаточно хороши"

Полузащитник сборной Германии Месут Езил признался, что команда не играла достаточно хорошо для выхода в стадию плей-офф чемпионата мира. В среду, 27 июня, немцы уступили в третьем матче группового этапа Корее (0:2) и закончили выступление на турнире.

- Вылет с чемпионата мира после групповой стадии - это очень больно, - написал в своем Твиттере Езил. - Мы просто не были достаточно хороши. Мне нужно время, чтобы это пережить.

Напомним, Германия заняла последнее место в своей группе, набрав лишь три очка, и сложила полномочия чемпионата мира.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты