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Месси в плей-офф ЧМ: 746 минут, 0 голов

Сегодня. Казань. Франция - Аргентина - 4:3. Лионель МЕССИ. Фото REUTERS
Сегодня. Казань. Франция - Аргентина - 4:3. Лионель МЕССИ. Фото REUTERS

За свою карьеру пятикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси сыграл в восьми матчах чемпионатов мира по футболу и ни разу не сумел отметиться голом.

Нападающий сборной Аргентины провел на поле 746 минут и сделал четыре результативные передачи. Кроме того, он реализовал послематчевый пенальти во встрече со сборной Голландии в полуфинале ЧМ в Бразилии. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи Лионеля Месси в плей-офф чемпионатов мира

Дата

Стадия

Соперник

Минуты

Действия

24.06.2006

1/8 финала

Мексика – 2:1 (д.в.)

26

-

27.06.2010

1/8 финала

Мексика – 3:1

90

Передача

03.07.2010

1/4 финала

Аргентина – 0:4

90

-

01.07.2014

1/8 финала

Швейцария – 1:0 (д.в.)

120

Передача

05.07.2014

1/4 финала

Бельгия – 1:0

90

-

09.07.2014

1/2 финала

Голландия – 0:0 (Пен. – 4:2)

120

-

13.07.2014

Финал

Германия – 0:1 (д.в.)

120

-

30.06.2018

1/8 финала

Франция – 3:4

90-

Передача
Франция - Аргентина

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