Месси в плей-офф ЧМ: 746 минут, 0 голов

За свою карьеру пятикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси сыграл в восьми матчах чемпионатов мира по футболу и ни разу не сумел отметиться голом.
Нападающий сборной Аргентины провел на поле 746 минут и сделал четыре результативные передачи. Кроме того, он реализовал послематчевый пенальти во встрече со сборной Голландии в полуфинале ЧМ в Бразилии. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи Лионеля Месси в плей-офф чемпионатов мира
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Минуты
|
Действия
|
24.06.2006
|
1/8 финала
|
Мексика – 2:1 (д.в.)
|
26
|
-
|
27.06.2010
|
1/8 финала
|
Мексика – 3:1
|
90
|
Передача
|
03.07.2010
|
1/4 финала
|
Аргентина – 0:4
|
90
|
-
|
01.07.2014
|
1/8 финала
|
Швейцария – 1:0 (д.в.)
|
120
|
Передача
|
05.07.2014
|
1/4 финала
|
Бельгия – 1:0
|
90
|
-
|
09.07.2014
|
1/2 финала
|
Голландия – 0:0 (Пен. – 4:2)
|
120
|
-
|
13.07.2014
|
Финал
|
Германия – 0:1 (д.в.)
|
120
|
-
|
30.06.2018
|
1/8 финала
|
Франция – 3:4
|
90-
|
Передача