Месси в плей-офф ЧМ: 746 минут, 0 голов

За свою карьеру пятикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси сыграл в восьми матчах чемпионатов мира по футболу и ни разу не сумел отметиться голом.

Нападающий сборной Аргентины провел на поле 746 минут и сделал четыре результативные передачи. Кроме того, он реализовал послематчевый пенальти во встрече со сборной Голландии в полуфинале ЧМ в Бразилии. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи Лионеля Месси в плей-офф чемпионатов мира

Дата Стадия Соперник Минуты Действия 24.06.2006 1/8 финала Мексика – 2:1 (д.в.) 26 - 27.06.2010 1/8 финала Мексика – 3:1 90 Передача 03.07.2010 1/4 финала Аргентина – 0:4 90 - 01.07.2014 1/8 финала Швейцария – 1:0 (д.в.) 120 Передача 05.07.2014 1/4 финала Бельгия – 1:0 90 - 09.07.2014 1/2 финала Голландия – 0:0 (Пен. – 4:2) 120 - 13.07.2014 Финал Германия – 0:1 (д.в.) 120 - 30.06.2018 1/8 финала Франция – 3:4 90- Передача

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