Месси - в плей-офф ЧМ-2018! Аргентина обыграла Нигерию и сыграет в 1/8 финала против Франции

Сборная Аргентины обыграла команду Нигерии (2:1) в игре 3-го тура группового этапа чемпионата мира.



Открыл счет в матче на 14-й минуте Лионель Месси.



На 51-й минуте с пенальти отличился Виктор Моузес. Победу аргентинцам на 86-й минуте принес Маркос Рохо.



Аргентинцы набрали 4 очка и вышли в 1/8 финала чемпионата мира со второго места в группе D. В первом матче плей-офф команду будет ждать Франция. Встреча пройдет 30 июня в Казани, начало - в 17.00 по московскому времени.



Чемпионат мира - 2018



Группа D



Нигерия - Аргентина - 1:2 (0:1)



Голы: Месси, 14 (0:1). Моузес, 51 - с пенальти (1:1). Рохо, 86 (1:2).

Нигерия: Узохо, Балогун, Трост-Эконг, Омеруо (Ивоби, 90), Моузес, Оби Микел, Этебо, Ндиди, Идову, Муса (Нванкво, 90+2), Ихеаначо (Игало, 46).



Аргентина: Армани, Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико (Агуэро, 80), Перес (Павон, 61), Маскерано, Банега, Ди Мария (Меса, 72), Игуаин, Месси.



Предупреждения: Балогун, 32. Маскерано, 49. Банега, 64. Оби Микел, 90+1. Месси, 90+4.



Судьи: Джюнейт Чакыр. Бахаттин Дуран, Тарык Онгун (все Турция).



ВАР: Орсато (Италия). Гиль, Сокольницки (все Польша), Иррати (Италия).



26 июня. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 64468 зрителей.

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