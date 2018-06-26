Месси - в плей-офф ЧМ-2018! Аргентина обыграла Нигерию и сыграет в 1/8 финала против Франции

Сборная Аргентины обыграла команду Нигерии (2:1) в игре 3-го тура группового этапа чемпионата мира.
Открыл счет в матче на 14-й минуте Лионель Месси.
На 51-й минуте с пенальти отличился Виктор Моузес. Победу аргентинцам на 86-й минуте принес Маркос Рохо.
Аргентинцы набрали 4 очка и вышли в 1/8 финала чемпионата мира со второго места в группе D. В первом матче плей-офф команду будет ждать Франция. Встреча пройдет 30 июня в Казани, начало - в 17.00 по московскому времени.
Чемпионат мира - 2018
Группа D
Нигерия - Аргентина - 1:2 (0:1)
Голы: Месси, 14 (0:1). Моузес, 51 - с пенальти (1:1). Рохо, 86 (1:2).
Нигерия: Узохо, Балогун, Трост-Эконг, Омеруо (Ивоби, 90), Моузес, Оби Микел, Этебо, Ндиди, Идову, Муса (Нванкво, 90+2), Ихеаначо (Игало, 46).
Аргентина: Армани, Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико (Агуэро, 80), Перес (Павон, 61), Маскерано, Банега, Ди Мария (Меса, 72), Игуаин, Месси.
Предупреждения: Балогун, 32. Маскерано, 49. Банега, 64. Оби Микел, 90+1. Месси, 90+4.
Судьи: Джюнейт Чакыр. Бахаттин Дуран, Тарык Онгун (все Турция).
ВАР: Орсато (Италия). Гиль, Сокольницки (все Польша), Иррати (Италия).
26 июня. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 64468 зрителей.
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- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Маркос Рохо