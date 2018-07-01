Месси в одиночку покинул базу Аргентины в Бронницах

Аргентинский форвард Лионель Месси после вылета национальной команды с чемпионата мира-2018 покинул базу сборной в подмосковных Бронницах в одиночку, информирует L'Equipe со ссылкой на AFP.

31-летний игрок уехал с базы сегодня, 1 июля, в полдень.



В одиночку покинут Бронницы и другие игроки сборной Аргентины, выступающие за зарубежные клубы, в частности Хавьер Маскерано, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин, Вилли Кабальеро, Кристиан Ансальди, Маркос Рохо, Эвер Банега, Габриэль Меркадо, Эдуардо Сальвио, Николас Отаменди. Вышеназванные игроки решили покинули Россию по одному, так как отправляются в разные города.



Оставшаяся часть аргентинской команды улетит в Буэнос-Айрес в ночь со 2 на 3 июля.



Накануне команда Месси проиграла Франции (3:4) в 1/8 финала чемпионата мира.

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