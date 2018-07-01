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Месси в одиночку покинул базу Аргентины в Бронницах

Лионель МЕССИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Лионель МЕССИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Аргентинский форвард Лионель Месси после вылета национальной команды с чемпионата мира-2018 покинул базу сборной в подмосковных Бронницах в одиночку, информирует L'Equipe со ссылкой на AFP.

31-летний игрок уехал с базы сегодня, 1 июля, в полдень.

В одиночку покинут Бронницы и другие игроки сборной Аргентины, выступающие за зарубежные клубы, в частности Хавьер Маскерано, Серхио АгуэроГонсало ИгуаинВилли Кабальеро, Кристиан Ансальди, Маркос РохоЭвер БанегаГабриэль Меркадо, Эдуардо Сальвио, Николас Отаменди. Вышеназванные игроки решили покинули Россию по одному, так как отправляются в разные города.

Оставшаяся часть аргентинской команды улетит в Буэнос-Айрес в ночь со 2 на 3 июля.

Накануне команда Месси проиграла Франции (3:4) в 1/8 финала чемпионата мира.

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