Месси в Казани заселят в президентский люкс

Сборная Аргентины в Казани будет жить в отеле "Рамада", некоторые окна которого выходят на огромное граффити с изображением Криштиану Роналду. Как рассказал корреспонденту "СЭ" администратор отеля, аргентинцы не высказывали по этому поводу никаких претензий.

– Сборная Аргентины должна прибыть в отель 29 июня. Во всех предварительных списках значатся игроки и тренеры. Никто не переживает о граффити с Роналду. Месси могут заселить в президентский люкс – его окна выходят на другую сторону, – сказал источник. – Поменять отель уже невозможно, так как их утвердили в ФИФА задолго до начала чемпионата мира. В Казани две гостиницы, в которые команды заезжают перед матчами – "Мираж" и "Рамада". В "Мираже" французы останавливались накануне первой игры против Австралии, так что менять ничего не будут.

Напомним, что некоторые СМИ сообщили о том, что Месси отказывается жить в казанском отеле, окна которого выходят на портрет Криштиану Роналду. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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