Месси в двусторонке - как тренер

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в двусторонней игре на открытой тренировке выступает сразу за две команды. Нападающий надел оранжевую манишку и всегда играет за тех, кто владеет мячом. Зачастую такую роль в разных командах выполняет кто-то из тренеров. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
Сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии (16 июня, Москва, стадион "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).
Месси в оранжевой манишке. За обе команды в двусторонен. Вот тут в болельщиков мяч прилетел pic.twitter.com/UnlQdyEevM– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 11 июня 2018 г.
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