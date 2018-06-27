Месси стал первым игроком, забивавшим на ЧМ в трех разных десятилетиях своей жизни

Гол капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче группового турнира против Нигерии (2:1) стал для него шестым на мировых первенствах. Нападющий впервые отличился на турнире в России.

Благодаря этому голу Месси стал первым игроком в истории мирового футбола, забивавшим на чемпионатах мира в трех разных десятилетиях своей жизни. Он забил на ЧМ-2006, когда ему было 18 лет, на ЧМ-2014 в 27 лет, и на ЧМ-2018 в 31 год.

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