Месси собрал аншлаг в Бронницах

На открытую тренировку сборной Аргентины, которая базируется в подмосковных Бронницах, собралась полная трибуна болельщиков и журналистов. Количество мест было ограничено - всего 500, и около ста человек на тренировку попасть не смогли. Тем не менее люди, многие из которых - с аргентинскими флагами, стоят у входа на базу.

Сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии (16 июня, Москва, стадион "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург). (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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