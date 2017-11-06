Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси прилетел в Москву для участия в товарищеском матче против команды России, сообщает официальный Твиттер сборной Аргентины. Также в российскую столицу прибыл защитник Хавьер Маскерано.

Напомним, ранее стало известно, что аргентинцы отменили сегодняшнюю утреннюю тренировку на "Открытие Арене", команда продолжит подготовку в отеле в закрытом режиме.

Сборные России и Аргентины проведут товарищеский матч 11 ноября в Москве. После этого аргентинцы отправятся в Краснодар, где сыграют с Нигерией.