Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси прилетел в Москву для участия в товарищеском матче против команды России, сообщает официальный Твиттер сборной Аргентины. Также в российскую столицу прибыл защитник Хавьер Маскерано.
Напомним, ранее стало известно, что аргентинцы отменили сегодняшнюю утреннюю тренировку на "Открытие Арене", команда продолжит подготовку в отеле в закрытом режиме.
Сборные России и Аргентины проведут товарищеский матч 11 ноября в Москве. После этого аргентинцы отправятся в Краснодар, где сыграют с Нигерией.
[SELECCIÓN MAYOR] Los jugadores de @Argentina comenzaron a llegar a #Rusia. Leo Messi y @Mascherano ya lo hicieron 👇 #YoAmoAMiSelección 🇦🇷 pic.twitter.com/QGYvuazwY8– Selección Argentina (@Argentina) 6 ноября 2017 г.
- Барселона (Футбол)
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- Сборная Нигерии (футбол)