16:00 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Месси представил форму сборной Аргентины на ЧМ-2018

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Сборная Аргентины в Твиттере опубликовала фотографию нападающего Лионеля Месси в новой домашней форме, в которой команда выступит на чемпионате мира 2018 года в России. Первый матч в новой экипировке южноамериканцы проведут 11 ноября в Москве, где в контрольной игре встретятся с Россией.

Напомним, матч пройдет на стадионе "Лужники" и начнется в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Очень плохой мальчик

Лионель,выйграй наконецчемпионат мира.

16:06