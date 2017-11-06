Месси представил форму сборной Аргентины на ЧМ-2018

Сборная Аргентины в Твиттере опубликовала фотографию нападающего Лионеля Месси в новой домашней форме, в которой команда выступит на чемпионате мира 2018 года в России. Первый матч в новой экипировке южноамериканцы проведут 11 ноября в Москве, где в контрольной игре встретятся с Россией.

Напомним, матч пройдет на стадионе "Лужники" и начнется в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.