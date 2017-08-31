Уличная атлетика при поддержке Datsun
13:26 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Месси потребовал пропустить к нему мальчика, которого не пускал охранник

2

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который прибыл в Монтевидео на отборочный матч чемпионата мира с командой Уругвая, внимательно отнесся к болельщику. Мальчик хотел прорваться к форварду "Барселоны", однако его быстро оттащил охранник. Месси, заметив это, попросил немедленно вернуть молодого фаната. Футболист обнял его и сделал совместную фотографию. Матч между Уругваем и Аргентиной пройдет 1 сентября.

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

parasonic

Пацан прифигевший слегка, похоже :) Ну а Месси молодец.

13:45

ДЖИММ

норм

13:43