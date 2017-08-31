Месси потребовал пропустить к нему мальчика, которого не пускал охранник

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который прибыл в Монтевидео на отборочный матч чемпионата мира с командой Уругвая, внимательно отнесся к болельщику. Мальчик хотел прорваться к форварду "Барселоны", однако его быстро оттащил охранник. Месси, заметив это, попросил немедленно вернуть молодого фаната. Футболист обнял его и сделал совместную фотографию. Матч между Уругваем и Аргентиной пройдет 1 сентября.

Que Messi te llame para cumplir tu sueño NO TIENE PRECIO. pic.twitter.com/nasUlBTAXv – Lucho (@luchogarzo) 30 августа 2017 г.