Месси посетит Стену Плача и примет участие в молебне в Храме Гроба Господня. Поможет ли это сборной Аргентины выиграть ЧМ?

Сборная Аргентины прибудет в Иерусалим 7 июня, за два дня до товарищеского матча со сборной Израиля. До игры латиноамериканцы проведут две тренировки, одна из которых будет открытой для зрителей.
В пятницу, 8 июня, команда посетит Стену Плача, а также примет участие в молебне в Храме Гроба Господня. Специального для этого папа Франсиск, ярый поклонник сборной Аргентины, отправит в Иерусалим священнослужителя из Ватикана, которой и будет вести молебен.
Аргентинцы намерены вылететь в Россию в ночь с 9 на 10 июня. (Эли ШВИДЛЕР)
Напомним, на чемпионате мира латиноамериканская команда сыграет в группе D со сборными Исландии, Хорватии и Нигерии.
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Израиля (Футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
баламошка
А про Храм Христа Спасителя забыл. Поэтому Хорватия и сокрушит Аргентину. Вангую. Скриньте.
15:01
Serenky25
Может нашим тоже в церковь сходить? (((:
15:00
Генри Морган
Так ведь можно заглянуть и на Голгофу. Заодно. Только вот символические вещи обычно не помогают выйти из группы. Тут играть надо. И играть по возможности хорошо. Группа у Аргентины сверхтяжёлая. По сути, это "будет единственная группа смерти". В 2002 -ом Аргентина, как раз угодила в "группу смерти". И не вышла. Но, там могли быть и другие варианты. А тут, все три их соперника - великолепны. Кто там лишний, кроме аргентинцев, сказать сложно. Но, вот аргентинцы - это первые кандидаты на досрочное возвращение из России к себе домой. Учитывая даже то, что у них Мессии, и он находится в отличной форме. Один в поле чаще не воин, чем воин. P.S. Всё, разумеется, исключительно имхо. Наверняка, кто-то думает иначе.
14:46
Патриот Сибири
Работать надо, а не рассчитывать, что мужик на небе все сделает за тебя.
14:40