Месси поругался с Сампаоли: "Ты десять раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и другие футболисты команды после матча группового турнира ЧМ-2018 против Хорватии (0:3) вступили в конфликт с главным тренером Хорхе Сампаоли, сообщает журналист Ариэль Сеносян в своей книге. Игроки окружили тренера и начали задавать ему вопросы.

- Мы не понимае, что ты нам говоришь. Мы больше не доверям тебе, - заявил кто-то из игроков.

- Вы хотите сами определять состав, тренироваться, делать все сами?

После этого в конфликт вступил Месси.

– Ты уже десять раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе, а кого нет. Я никогда не назвал тебе ни одного имени. Скажи при всех, называл ли я тебе какие-нибудь имена, - заявил форвард.

После этого в разговор вмешался президент аргентинской федерации футбола Клаудио Тапиа.

- Тебе стоит сдаться, - заявил Тапиа.