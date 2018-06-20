Месси получит кубок чемпионата мира на свой день рождения

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получит на день рождения, который пройдет 24 июня, торт весом 3,5 килограмма и копию кубка чемпионата мира из гжели. Такие подарки капитану латиноамериканцев сделают россияне в подмосковных Бронницах, где проживают аргентинцы.

- Сборная Аргентины - команда с мировым именем, естественно, что мы не могли обойти стороной такое важное событие, как день рождения лидера сборной Месси, - рассказал ТАСС Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков. - Коллеги из Бронниц приготовили для Месси подарок - торт и копию Кубка мира, выполненную из гжели, - одного из наших национальных символов, хотелось бы, чтобы помимо положительных отзывов о радушном приеме и об условиях размещения, которые нам высказывали представители Федерации футбола Аргентины, Месси увез с собой кусочек России - то есть, вот этот подарочный сувенир. Не сомневаюсь, что он будет в восторге.

Напомним, что аргентинцы на чемпионате мира играют в квартете D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии. С "викингами" Месси и партнеры сыграли вничью (1:1), впереди – игры с хорватами (21 июня, Нижний Новгород) и нигерийцами (26 июня, Санкт-Петербург).