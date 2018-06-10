Месси не знает, продолжит ли карьеру в сборной после ЧМ-2018

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси допустил, что завершит международную карьеру после чемпионата мира-2018. Аргентинцы прилетели в Россию 9 июня.

- Моя карьера в сборной будет зависеть от того, как мы сыграем на чемпионате мира-2018, - цитирует Sport Месси. - Мы трижды проиграли в финале, из-за чего у нас возникли трудности с прессой. У нас разная оценка выхода в финал.

Аргентинцы сыграют в группе D против сборных Исландии (16 июня, Москва, "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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