"Месси, не Месси, мы выиграем этот чертов чемпионат мира!" Что Погба говорил в раздевалке

Полузащитник сборной Франции Поль Погба произнес мотивирующую речь перед финальным матчем чемпионата мира против Хорватии (4:2).

"Мы знаем, кто мы. Знаем, чего хотим. Знаем, через что прошли. Я вижу это в сердцах, в глазах. Парни, не забывайте, мы всего в 90 минут от великолепного события. Один матч. Не знаю, сколько мы уже сыграли за свою карьеру, но этот один матч поменяет все. Поменяет историю. Две команды, один кубок. У них то же самое, они тоже этого хотят. Мы уже проигрывали в финале. Это все еще у нас здесь (показывает на грудь) и здесь (показывает на голову). Сегодня мы не дадим сопернику взять то, что принадлежит нам. Мы смотрим друг на друга и не дадим то, что должно быть нашим. Хочу, чтобы мы завоевали место в сердцах французов. 90 минут, чтобы войти в историю навсегда. На поле мы должны быть воинами. Поплакать можно будет потом, но это должны быть слезы радости, а не грусти", - обратился Погба к партнерам.

Перед матчем 1/8 финала с Аргентиной (4:3) Погба был еще более эмоционален.

- Мы их уничтожим. Месси, не Месси, мне плевать! Мы приехали, чтобы выиграть этот чертов чемпионат мира! - приводит Kickoff слова футболиста, которые были обнародованы в документальном фильме TF1.