Месси и сборная Аргентина посетят Стену Плача и примут участие в молебне в Церкви Гроба Господня. Поможет ли это им выиграть ЧМ?

Сборная Аргентины прибудет в Иерусалим 7 июня, за два дня до товарищеского матча со сборной Израиля. До игры латиноамериканцы проведут две тренировки, одна из которых будет открытой для зрителей.

В пятницу, 8 июня, команда посетит Стену Плача, а также примет участие в молебне в Церкви Гроба Господня. Специального для этого папа Франсиск, ярый поклонник сборной Аргентины, отправит в Иерусалим священнослужителя из Ватикана, которой и будет вести молебен.

Аргентинцы намерены вылететь в Россию в ночь с 9 на 10 июня. (Эли ШВИДЛЕР)

Напомним, на чемпионате мира латиноамериканская команда сыграет в группе D со сборными Исландии, Хорватии и Нигерии.

Все о чемпионате мира по футболу в России - здесь.