Месси и Дибала отсутствовали в заключительной части тренировки аргентинской сборной

Нападающие сборной Аргентины Лионель Месси и Пауло Дибала, а также хавбек Анхель Ди Мария отсутствовали в заключительной части тренировки своей национальной команды. Сегодня аргентинцы тренировалась в подмосковных Бронницах.

- С Месси, Дибалой и Ди Марией все в порядке, - цитирует ТАСС представителя пресс-службы Аргентины. - По решению тренера они покинули тренировку за 20 минут до ее окончания, чтобы пройти восстановительные процедуры с массажистами.

Сборная Аргентины выступает в группе D. 16 июня она сыграла вничью со сборной Исландии (1:1). Аргентинцам предстоит встретиться с командами Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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