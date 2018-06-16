Месси - Гулливер, Исландия - лиллипуты. Коллаж дня

Американское издание Sports Illustrated опубликовало забавный коллаж-превью к матчу группового турнира чемпионата мира-2018 Аргентина - Исландия. На нем капитан аргентинцев Лионель Месси представлен в образе Гулливера, а исландцы изображают лиллипутов, воссоздавая сцену знакомства заглавного героя повести Джонатана Свифта с волшебной страной.
It's the biggest match #ISL has ever played, but the #WorldCup underdog isn't losing sight of the long game. @brianstraus on the ultimate David vs. the Messi and #ARG Goliath https://t.co/fusW4nITze pic.twitter.com/NLSdBAGslQ– Sports Illustrated (@SInow) 16 июня 2018 г.
Аргентина - Исландия: чемпионат мира по футболу, 16 июня 2018, онлайн-трансляция матча открытия - начало в 16.00 (время московское)