09:32 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Месси - Гулливер, Исландия - лиллипуты. Коллаж дня


Американское издание Sports Illustrated опубликовало забавный коллаж-превью к матчу группового турнира чемпионата мира-2018 Аргентина - Исландия. На нем капитан аргентинцев Лионель Месси представлен в образе Гулливера, а исландцы изображают лиллипутов, воссоздавая сцену знакомства заглавного героя повести Джонатана Свифта с волшебной страной.

Аргентина - Исландия: чемпионат мира по футболу, 16 июня 2018, онлайн-трансляция матча открытия - начало в 16.00 (время московское) 

 

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