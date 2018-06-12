Месси, Ди Мария еще 8 игроков пропустили тренировку сборной Аргентины

Нападающий Лионель Месси, полузащитник Анхель Ди Мария и еще 8 игроков сборной Аргентины пропустили тренировку команды во вторник, 12 июня, информирует ТАСС.
Вместе с Месси и Ди Марией на тренировочные занятия не вышли вратарь Вилли Кабальеро, защитники Маркос Рохо, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, полузащитники Эдуардо Сальвио, Хавьер Маскерано, Лукас Билья и Максимилиано Меса.
Тренировка была открытой для представителей СМИ 30 минут, это время игроки уделили работе с мячом - короткий пас и выход из-под прессинга.
Первую игру на чемпионате мира сборная Аргентины проведет 16 июня в Москве против команды Исландии.
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Дополнительная информация
- Хавьер Маскерано
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Сборная Исландии
- Маркос Рохо
- Анхель Ди Мария
- Эдуардо Сальвио
- Лукас Билья
- Николас Отаменди