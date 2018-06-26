Месси будет жить в отеле с видом на граффити Роналду

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вместе с командой сыграет в Казани в матче 1/8 финала ЧМ-2018 со сборной Франции. Отель, где расположится сборная, выходит окнами на дом с граффити, на котором изображен нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

Как сообщает "Бизнес Online", сборная Франции уже забронировала отель "Мираж", где ранее жила перед матчем со сборной Австралии. В связи с этим Аргентине достался отель "Рамада" с видом на граффити Роналду. При этом изображение португальца видно не во всех номерах.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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