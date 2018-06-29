"Мертвым" не разрешили гулять по центру Москвы

Шествие на Красной площади в честь мексиканского "Дня мертвых" отменено властями столицы. Официальной причины не объявлено, однако известно, что против этого мероприятия выступали "Коммунисты России".

Руководитель этой партии Максим Сурайкин заявлял, что праздник может поссорить российских и мексиканских болельщиков, так как Красная площадь – "сакральное место" для российских патриотов.

Организаторы мероприятия, встречающие людей у входа в Гостиный двор, ссылаются на решение службы безопасности. Однако танцы в честь праздника все-таки прошли в урезанном формате на территории Гостиного двора. Длились они порядка 40 минут, после чего гостей распустили. Со сцены было объявлено, что продолжение ожидает всех желающих в том же Гостином дворе в 21:00, однако сколько по времени будет длиться мероприятие, которое изначально должно было начаться в 16:00, не сообщается. (Петр ГРИГОРЕНКО)

Напомним, Мексика вышла в плей-офф чемпионата мира. Она встретится с командой Бразилии (2 июля, Самара).

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