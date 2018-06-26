Меркель не сможет приехать на матч Германии с Кореей

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сможет поддержать немецкую сборную в матче 3-го тура группового турнира ЧМ-2018 с Кореей. Поединок состоится 27 июня в Казани.

– Из-за парламентской недели я не смогу присутствовать на матче в Казани, – цитирует Sputnik Меркель, которая добавила, что надеется на выход сборной Германии в плей-офф.

Ранее Меркель заявляла, что не исключает поездки в Россию на матч сборной Германии, если ей позволит график работы.

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