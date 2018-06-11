Меркель не исключила своей поездки на ЧМ-2018 в Россию

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в эфире немецкого канала ARD заявила, что ее поездка на чемпионат мира-2018 в Россию "принципиально не исключена". Ранее о своем бойкоте турнира заявили власти Великобритании.

- Это вполне возможно. Если вы меня принципиально спрашиваете, можно ли туда ехать, я отвечу четкое "да", - приводит "Р-Спорт" слова Меркель. Однако я должна организовать это таким образом, чтобы другие мои обязательства, которые довольно многочисленны и зависят порой от сюрпризов, не препятствовали этому, однако принципиально это не исключено.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

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