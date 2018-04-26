Мэрия Москвы введет стандарты рекламных граффити перед ЧМ-2018

Департамент рекламы и СМИ Москвы в преддверии чемпионата мира-2018 подготовил поправки к столичному закону о благоустройстве, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственный источник. Принятие изменений усложнит размещение рекламы на стенах домов. Их цель - "запретить в столице партизанский маркетинг, который взяли на вооружение многие рекламодатели и рекламные агентства"

Отмечается, что в ближайшее время правки планируется внести в Мосгордуму.

- Город упорядочивает нанесение граффити, - сказал руководитель профильного департамента Иван Шубин. - Не всем это нравится, но рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы.

По словам представителя департамента Константина Горохова, речи о полном запрете граффити не идет - новые правила предполагают запрет рекламы в них и ряд ограничений – например, текстовая часть не сможет занимать более 30 процентов.

Отмечается, что каждому легальному граффити будет нужен дизайн-проект, согласованный в художественном совете при Архитектурном совете Москвы, а также утвержденный в Москомархитектуре.

При этом, предписания на удаление несогласованных изображений будут выдавать Государственная жилищная инспекция города Москвы, Объединения административно-технических инспекций города и Департамент культурного наследия города Москвы. Это будет зависеть от статуса конкретного дома.

Отметим, что принятие таких изменений связано с обязательствами России, как страны-организатора чемпионата мира-2018, перед ФИФА. Так будет осуществляться защита прав международной организации и ее коммерческих партнеров.

По данным департамента, около трети всех рекламных граффити находятся на протокольных маршрутах проезда команд. Горохов отметил, что на этих маршрутах ФИФА резервирует 539 поверхностей у операторов наружной рекламы.

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.