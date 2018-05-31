Мэрия Москвы не будет приглашать казаков для охраны порядка на ЧМ-2018

Мэрия Москвы не планирует приглашать казаков для охраны порядка во время чемпионата мира-2018, сообщает РБК со ссылкой на замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Александра Кононца.

Ранее мэрия заключала контракты на обучение охране порядка с Центральным казачьим войском (ЦКВ). С 2016 года московская мэрия заключила с ЦКВ 11 контрактов на общую сумму свыше 37,6 миллиона рублей, в том числе три контракта на обучение казаков "необходимым знаниям и прикладным навыкам" по охране порядка во время публичных и массовых мероприятий в столице.

В Москве пройдут 11 матчей ЧМ-2018. На стадионе "Спартак" состоятся игры Аргентина - Исландия(16 июня), Польша - Сенегал (19 июня), Бельгия - Тунис (23 июня), Сербия - Бразилия (27 июня) и встреча 1/8 финала (3 июля).

"Лужники" примут матч открытия турнира Россия - Саудовская Аравия (14 июня), игры Германия - Мексика (17 июня), Португалия - Марокко (20 июня), Дания - Франция (26 июня), встречу 1/8 финала (1 июля), полуфинал (11 июля) и финал (15 июля).

Когда пройдет чемпионат мира по футболу