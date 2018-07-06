Мэр Сочи заявил, что потоп не угрожает проведению матча Россия - Хорватия

Сочи и стадион "Фишт" перед матчем 1/4 финала против сборной Хорватии. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что стихия не угрожает проведению матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии.

Залповый ливень обрушился на Сочи 6 июля, за день до матча.

- Прошел действительно большой ливень, подтопило дорогу. Но матчу ничто не угрожает. В Сочи светит солнце - все высохло. Есть небольшая пробка, - отметил Пахомов. - Ливень не затронул стадион ("Фишт". - Прим. "СЭ") совершенно - Сочи длинный же.

Матч Россия - Хорватия пройдет завтра, 7 июля, на стадионе "Фишт", начало - 21.00 по московскому времени.

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