Мэр Сочи подарил сборной Бразилии матрешку

Мэр Сочи Анатолий Пахомов подарил президенту Бразильской конфедерации футбола Рожериу Кабоклу матрешку с изображением сочинского морского порта и сочинский чай, сообщает ТАСС. Сборная Бразилии покидает тренировочную базу, в которой базировалась на чемпионате мира-2018. Команда добралась до четвертьфинала, где сыграет против Бельгии. Игра состоится 6 июля в Казани.

- Бразильской команде очень понравилось в Сочи. Они высоко оценили и город, и море, и тренировочную базу, и сочинское гостеприимство. Им здесь все очень понравилось, - сказал Пахомов.

- Солнце, море и пляж - это было прекрасно. Уверен, что футболисты никогда не забудут время, проведенное здесь, они будут тепло вспоминать Сочи. Мы уверены, что дойдем до финала и сюда еще вернемся, - сказал Кабоклу.

Бразильцы преподнесли мэру футболку со своими автографами, которая пополнит коллекцию Музея спортивной славы Сочи.

Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)