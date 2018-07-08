Мэр Сочи назвал выгоду для города от проведения ЧМ-2018

Мэр Сочи Анатолий Пахомов отметил, что город выиграл от проведения чемпионата мира-2018. В субботу Сочи принял последний матч турнира - Россия в четвертьфинале проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пен.).

- Самое главное - мы уже выиграли, когда принимали матчи чемпионата мира по футболу, - приводит ТАСС слова Пахомова. - Весь мир увидел Сочи гостеприимным, красивым, культурным, спортивным. Мы в этом уже стали победителями, несмотря на исход матча.

Я очень хотел, чтобы сборная выиграла, знаю, что и наши футболисты очень этого хотели. Мы, сочинцы, так мечтали, чтобы этот матч стал победоносным для российских игроков, чтобы все запомнили, что именно в Сочи наши футболисты стали полуфиналистами. Но спорт есть спорт, выиграть так стремились и футболисты из Хорватии, им сегодня повезло больше.

Уверен, что многие из гостей спортивного праздника, кто впервые приехал в наш город, вернутся в Сочи снова на отдых и лечение.

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