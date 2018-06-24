Мэр колумбийского города перепутал Саранск с Пензой во время ЧМ-2018

Мэр колумбийского города Флоридабланка забронировал отель в Пензе вместо Саранска, когда собирался в столицу Мордовии на матч чемпионата мира-2018 Колумбия - Япония (1:2). Он приехал в столицу Мордовии вместе с женой, но не смог найти гостиницу. Паре помог местный житель Антон Лебедев, который работает переводчиком во время трнира.

- Они стояли в замешательстве, пытаясь найти забронированный отель, - приводит "Интерфакс" слова Лебедева. - Оказалось, что номер был оформлен не в Саранске, а в Пензе. Туристы подумали, что это пригород, в реальности между городами более 100 км.

В ходе беседы выяснилось, что глава семейства – мэр города Флоридабланка с населением, как в Саранске – около 300 тыс. жителей! У пары болельщиков оказался медовый месяц, они путешествовали по Европе, решили приехать на пару дней в Россию, чтобы поддержать свою сборную на матче в Саранске.

На следующий день после футбольного матча мэр с супругой отправились в Москву, затем на родину.

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