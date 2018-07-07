Мэр Казани: "Нарисуем граффити Модрича, чтобы и Хорватия вылетела"

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в городе начинают рисовать граффити полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича. В 1/4 финала ЧМ-2018 хорваты сыграют со сборной России.

- Не повезло сборной Португалии с Роналду, не повезло Месси и сборной Аргентины, не повезло сборной Бразилии с Неймаром, - цитирует мэра "Бизнес Online". - Поэтому сегодня, желая победы сборной России по футболу, мы начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича. Надеемся, эта традиция продолжится и наша сборная обязательно победит

Ранее в Казани нарисовали граффити Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Неймара. Их команды (сборные Аргентины, Португалии и Бразилии) уже покинули ЧМ-2018).

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018