Мэр Казани: "Нарисуем граффити Модрича, чтобы и Хорватия вылетела"

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в городе начинают рисовать граффити полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича. В 1/4 финала ЧМ-2018 хорваты сыграют со сборной России.
- Не повезло сборной Португалии с Роналду, не повезло Месси и сборной Аргентины, не повезло сборной Бразилии с Неймаром, - цитирует мэра "Бизнес Online". - Поэтому сегодня, желая победы сборной России по футболу, мы начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича. Надеемся, эта традиция продолжится и наша сборная обязательно победит
Ранее в Казани нарисовали граффити Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Неймара. Их команды (сборные Аргентины, Португалии и Бразилии) уже покинули ЧМ-2018).
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Сборная России (футбол)
- Неймар Сантос
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Лука Модрич
- Ильсур Метшин