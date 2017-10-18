Мэр Калининграда рекомендовал горожанам уехать на время ЧМ-2018 и не бить гостей

Мэр Калининграда Александр Ярошук попросил жителей города быть гостеприимными во время чемпионата мира 2018 года. По его словам, калининградцам будет необходимо навести порядок в своих дворах.
- Одна из четырех игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70-100 тысяч туристов, - цитирует "Интерфакс" со ссылкой на местную радиостанцию Ярошука. - Все, конечно, на стадион не попадут. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах. И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу.
Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам – подскажите, пообщайтесь. Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков. Логистика уже вся отработана.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Калиниграде будут сыграны четыре матча группового турнира мирового первенства.
баламошка
Попрошу всех .. ... (нафиг) из России!)
15:12
RND
Ребята, ну у вас мер !
15:11
kvadrocopter
На время XV всем жителям РФ надо выехать из страны, потому что это праздник для прихвативших власть клики из одного города.
15:08
ЗЮК
Всё для людей.
15:05
Москвич1985
Это что имеется ввиду интересно? Выехать на природу в выходные или же всем местным дружно взять отпуска на месяц, в том числе за свой счет?)))))
15:00