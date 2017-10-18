14:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мэр Калининграда рекомендовал горожанам уехать на время ЧМ-2018

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Мэр Калининграда Александр Ярошук попросил жителей города быть гостеприимными во время чемпионата мира 2018 года. По его словам, калининградцам будет необходимо навести порядок в своих дворах.

- Одна из четырех игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70-100 тысяч туристов, - цитирует "Интерфакс" со ссылкой на местную радиостанцию Ярошука. - Все, конечно, на стадион не попадут. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах. И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу.

Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам – подскажите, пообщайтесь. Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков. Логистика уже вся отработана.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Калиниграде будут сыграны четыре матча группового турнира мирового первенства.

Дополнительная информация

http://www.interfax.ru/sport/583692

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КОММЕНТАРИИ (4)
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RND

Ребята, ну у вас мер !

15:11

kvadrocopter

На время XV всем жителям РФ надо выехать из страны, потому что это праздник для прихвативших власть клики из одного города.

15:08

ЗЮК

Всё для людей.

15:05

Москвич1985

Это что имеется ввиду интересно? Выехать на природу в выходные или же всем местным дружно взять отпуска на месяц, в том числе за свой счет?)))))

15:00