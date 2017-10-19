Мэр Калиниграда отрицает, что советовал болельщикам покинуть город на время ЧМ-2018

Мэр Калининграда Александр Ярошук заявил, что журналисты исказили его слова по поводу отъезда жителей города на время чемпионата мира-2018. Накануне в ряде СМИ появилась выдержка из его интервью местной радиостанции, в которой он посоветовал горожанам быть гостеприимными, "никого не бить", а также предложил спланировать отъезд из города.

- Сейчас мы будем изучать юридическую сторону вопроса, как можно привлечь кого-то к ответственности, - цитирует RNS советника мэра Викторию Кашинскую. - Если это будет сложнодоказуемо, то мы вряд ли будем тратить на это время. Но, насколько я просмотрела новостные ленты, были отдельные выдающиеся публикации. С них мы, как минимум, будем требовать опровержение. Если люди сами пойдут навстречу, то не будем доводить дело до суда. Но если будут основания, люди будут отказываться от разъяснения этой информации, то, наверное, репрессивные меры можно будет принять, дабы неповадно было. Мы не раз попадали в такие моменты.

Если слушать целиком весь разговор, то мэр действительно призвал горожан быть более гостеприимными, рассказывал о своей поездке в Белоруссию на ЧМ по хоккею. Далее говорилось о том, что, поскольку на игры ожидается до 100 тысяч болельщиков, должен быть выходной. Жителям, которые предпочитают личный автотранспорт и которые при этом не пойдут на футбол, будет предложено отдохнуть иными способами - например выехать за город, так как передвижение в центре города на личном авто будет затруднено.

Советник Ярошука подчеркнула, что речь шла о том, чтобы не пользоваться личным автотранспортом.

Калининград примет четыре матча группового турнира чемпионата мира.