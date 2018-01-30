Мэр Екатеринбурга пообещал поселить у себя болельщиков ЧМ-2018, которым не хватит гостиниц

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подчеркнул, что у города нет проблем с размещением гостей чемпионата мира-2018. Ранее в СМИ появилась информация, что уральская столица входит в число наиболее проблемных городов ЧМ-2018 по части гостиниц, наряду с Саранском, Калининградом и Волгоградом.

- Екатеринбург готов к проведению ЧМ-2018 больше, чем любой другой город за исключением, быть может, только Москвы, - цитирует nsn.fm Ройзмана. - По гостиничным номерам на душу населения Екатеринбург занимает первое место в России. Плюс огромное количество хостелов и малозвездочных отелей. Поэтому в Екатеринбурге таких проблем нет. Если кому-то не хватит места – приглашу к себе домой.