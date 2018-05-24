Меню Смолова на тренировке в Австрии: велосипед, амортизаторы и бег

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира-2018. Сегодня форвард Федор Смолов занимался по индивидуальной программе после небольшого повреждения.

В среду "СЭ" стало известно, что передние и задние крестообразные связки ноги футболиста не повреждены, как и медиальная и латеральная связки. Обнаружен только мышечный ушиб. Сроки возвращения в строй составляют два-три дня.

Меню для Федора Смолова на сегодня:

Велосипед – 20 минут

Резиновые амортизаторы – 30 минут

Гладкий бег – 2 серии по 6 минут​

Меню для Федора Смолова на сегодня:

✔️ Велосипед - 20 минут 🚴

✔️ Резиновые амортизаторы - 30 минут 👟👟

✔️ Гладкий бег - 2 серии по 6 минут🏃 pic.twitter.com/p6Apq3Vc8u – Сборная России (@TeamRussia) 24 мая 2018 г.

Все о сборной России // Как купить билеты и попасть на матчи ЧМ-2018 //

Все о чемпионате мира по футболу - здесь