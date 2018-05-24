13:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Меню Смолова на тренировке в Австрии: велосипед, амортизаторы и бег


Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира-2018. Сегодня форвард Федор Смолов занимался по индивидуальной программе после небольшого повреждения.

В среду "СЭ" стало известно, что передние и задние крестообразные связки ноги футболиста не повреждены, как и медиальная и латеральная связки. Обнаружен только мышечный ушиб. Сроки возвращения в строй составляют два-три дня.

Меню для Федора Смолова на сегодня:
Велосипед – 20 минут
Резиновые амортизаторы – 30 минут
Гладкий бег – 2 серии по 6 минут​

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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