"Меня спрашивают, все ли в порядке с головой". Дракслер рассказал о своей мании

Полузащитник "ПСЖ" и сборной Германии Юлиан Дракслер отметил, что никогда не выходит не тренировку или матч без духов. По словам игрока, это придает ему ощущения счастья.



- Неважно, тренировка это или матч, я никогда не выхожу на поле без духов, - приводит Marca слова Дракслера. - Иногда мои партнеры по команде спрашивают, все ли у меня в порядке с головой, но у каждого есть свой ритуал. Я перед игрой достаю свою сумку из шкафчика и пшыкаю два-три раза духами. Это дает мне ощущения счастья.

24-летний Дракслер выступит на чемпионате мира-2018 в составе сборной Германии.

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