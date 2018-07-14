"Меня практически запустили в космос". Черчесов рассказал, как справлялся с популярностью во время ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Der Spiegel заявил, что повышенное внимание со стороны болельщиков и СМИ не мешало ему выполнять свою работу во время чемпионата мира.

- Меня практически запустили в космос, но я оставался нормальным человеком и продолжал делать свое дело, - сказал российский специалист. - Я сталкивался с повышенным вниманием еще во время выступлений в "Спартаке". Меня и раньше узнавали на улицах, подходили, чтобы сфотографироваться. Ничего не изменилось и сейчас. Просто мне нужно быть немного более терпеливым, поскольку теперь ко мне подходят многие иностранцы.

- Чувствовали ли вы дополнительное давление, зная, что Владимир Путин так заинтересован в проведении этого турнира?

- Абсолютно не чувствовал, ведь он тоже спортсмен. Путин отвечает за всю страну, а я - за сборную. Внимание первого человека в государстве также является стимулом. Мы говорили с ним по телефону после нескольких матчей и обязательно скоро увидимся, - сказал Черчесов.

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

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