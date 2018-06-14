"Меня попросили не петь "Party Like A Russian". Робби Уильямс - об открытии ЧМ-2018

Известный британский певец Робби Уильямс сказал, что на церемонии открытия чемпионата мира по футболу-2018 он исполнит несколько своих хитов. Артист выступит в "Лужниках" перед началом матча группы A, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Робби Уильямс - болельщикам сборной России: "На ЧМ-2018 молитесь о чуде"

- Я хотел спеть "Party Like A Russian", - цитирует Reuters Уильямса. - К сожалению, меня попросили не делать этого. Но сделали это корректно. Я исполню свои самые известные хиты.

Возможно, они не хотели меня беспокоить, или это был просто "совет". Конечно, то что "меня попросили", заставляет думать, что это больше чем совет.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Помимо матча с аравийцами, россияне в группе A сыграют c Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

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