Меньше двух ударов на гол. Статистика сборной России на ЧМ-2018

Сборная России в Твиттере опубликовала ролик о статистических показателях команды на домашнем чемпионате мира. Помимо информации о лучшем бомбардире Денисе Черышеве (4 мяча, 0,8 гола за игру) и лидере по системе "гол+пас" Артеме Дзюбе (3+2), пресс-служба подготовила и другие показатели игроков и всей команды.

Так, лидером по выигранным единоборствам в обороне стал Илья Кутепов (70 процентов) а капитан команды Игорь Акинфеев отразили 27,27 процента пеальти (3 из 11).

Лучшим по пробегу на турнире к моменту завершения матчей 1/4 финала стал Роман Зобнин (62 километра в 5 матчах). К завершению этой стадии национальная команда лидировала по игре в обороне (259 действий в защите) и числу перехватов (59 в среднем за матч). Артем Дзюба стал лучшим по количеству выигранных верховых единоборств (62 процента) и единоборств в атаке (52 процента).

На ЧМ-2018 Сергей Игнашевич обновил принадлежащий ему же рекорд по количеству матчей за сборную России (127). Александр Ерохин стал первым игроком в истории мировых первенств, который вышел на поле в дополнительное время после использования четвертой замены. Хавбек вступил в игру вместо Далера Кузяева.

Сборная России в пяти матчах на домашнем турнире нанесла 19 ударов в створ ворот соперников. 11 из них завершились голами (процент реализации – 57,8). Игры команды Станислава Черчесова посетили 306 747 зрителей, средняя посещаемость – 61 349 человек.

Самые интересные статистические факты о самом удачном чемпионате мира в истории сборной России.#ЗаНасЗаВсехЗаКаждого #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/A7b4S5SSZP – Сборная России (@TeamRussia) 12 июля 2018 г.

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