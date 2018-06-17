Менеджер сборной Египта: "Салах сыграет с Россией"

Менеджер сборной Египта Ихаб Лехита сообщил, что лидер атак команды Мохамед Салах сможет принять участие в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против России. Форвард "Ливерпуля" получил травму в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) и с тех пор на поле не появлялся. В стартовом матче ЧМ-2018 против Уругвая (0:1) он остался в запасе.

- Мохаммед в порядке. Его включили в состав команды. Он будет участвовать в следующем матче, - цитирует ТАСС Лехиту.

Также менеджер сообщил, что капитан команды Ахмед Фатхи, получивший травму на тренировке, также сможет принять участие в матче с Россией.

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Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)