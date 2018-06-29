Мексиканским болельщикам запретили праздновать "День мертвых" на Красной площади

Программа празднования "Дня мертвых" болельщиками из Мексики, которые находятся в Москве, был изменена, сообщает "Эхо Москвы". По информации источника, сотрудники Гостиного двора, комментируя такое решение, ссылаются на то, что оно было принято службой безопасности.

Планировалось, что шествие пройдет сегодня, 29 июня, на Красной площади. Корректировка произошла без объяснения причин.

Напомним, 27 июня сборная Мексики со второго места в группе F вышла в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала мирового первенства "ацтеки" сыграют с Бразилией (2 июля, Самара).

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