Мексиканские болельщики троллят Неймара

Болельщики сборной Мексики троллят нападающего национальной команды Бразилии Неймара. Они изображают поведение 26-летнего форварда после столкновений с другими игроками на футбольном поле, катаясь по земле и демонстрируя нечеловеческие страдания.

Отметим, сегодня Неймар в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Мексики (2:0) забил гол и отдал результативную передачу.

Сборная Бразилии в четвертьфинале турнира встретится с Бельгией (6 июля, Казань).

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