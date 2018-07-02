23:11 2 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мексиканские болельщики троллят Неймара


Болельщики сборной Мексики троллят нападающего национальной команды Бразилии  Неймара. Они изображают поведение 26-летнего форварда после столкновений с другими игроками на футбольном поле, катаясь по земле и демонстрируя нечеловеческие страдания.

Отметим, сегодня Неймар в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Мексики (2:0) забил гол и отдал результативную передачу.

Сборная Бразилии в четвертьфинале турнира встретится с Бельгией (6 июля, Казань).

Бразилия - Мексика

 Все о чемпионате мира по футболу-2018 

К комментариям
1
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ