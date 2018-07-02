Мексиканские болельщики троллят Неймара

Болельщики сборной Мексики троллят нападающего национальной команды Бразилии Неймара. Они изображают поведение 26-летнего форварда после столкновений с другими игроками на футбольном поле, катаясь по земле и демонстрируя нечеловеческие страдания.
Angry Mexico fans give their impressions of Neymar 😂😂#WorldCup | #TSWorldCup pic.twitter.com/Wxkiw1WeKr– talkSPORT (@talkSPORT) 2 июля 2018 г.
Отметим, сегодня Неймар в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Мексики (2:0) забил гол и отдал результативную передачу.
Сборная Бразилии в четвертьфинале турнира встретится с Бельгией (6 июля, Казань).