Мексиканские болельщики скандировали "Корея, Корея!"

Сборная Мексики разгромно проиграла Швеции (0:3) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.

Встреча, прошедшая в "Екатеринбург Арене" при аншлаге (33 061 зрителей), завершилась на несколько минут раньше, чем параллельная игра Кореи и Германии (2:0), в которой решалась судьба "ацтеков".

После того, как корейцы обыграли Германию, болельщики сборной Мексики прямо на стадионе в Екатеринбурге скандировали "Корея, Корея!".



Шведы и мексиканцы набрали по 6 очков в группе F и вышли в плей-офф ЧМ-2018 с первого и второго места соответственно.

Cборная Германии: "Пусть и больно так рано вылетать с турнира, поздравляем Швецию и Мексику" //

Такую Германию совсем не жаль //

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