Мексиканские болельщики с "картонным" другом попали в ДТП в Петербурге

Болельщики сборной Мексики, взявшие на чемпионат мира в Россию картонное изображение своего друга Хавьера, попали в ДТП в Санкт-Петербурге, сообщают "Вечерние ведомости".

Мексиканцы путешествуют по России на старом школьном автобусе. 13 июля на одном из перекрестков Санкт-Петербурга в него врезался мотоциклист.

На данный момент инспекторы ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего, не давая мексиканским болельщикам покинуть пределы России.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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