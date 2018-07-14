18:18 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мексиканские болельщики с "картонным" другом попали в ДТП в Петербурге


Болельщики сборной Мексики, взявшие на чемпионат мира в Россию картонное изображение своего друга Хавьера, попали в ДТП в Санкт-Петербурге, сообщают "Вечерние ведомости". 

Мексиканцы путешествуют по России на старом школьном автобусе. 13 июля на одном из перекрестков Санкт-Петербурга в него врезался мотоциклист. 

На данный момент инспекторы ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего, не давая мексиканским болельщикам покинуть пределы России. 

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. 

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http://veved.ru/news/109642-meksikanskie-bolelshhiki-proslavivshiesya-na-ves-mir-kartonnym-izobrazheniem-druga-popali-v-dtp-v-pitere-oni-uzhe-obratilis-za-pomoshhyu-k-ugmk.html

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