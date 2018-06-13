Мексиканские болельщики отправились на ЧМ-2018 в Россию на автобусе

Группа болельщиков из Мексики отправилась в Россию на чемпионат мира на автобусе. Как сообщает UnoTV, автобус в апреле был погружен в Мексике на судно, которое доставило его в Германию. Оттуда мексиканцы, а также канадец и чилиец, примкнувшие к ним, отправились в Россию.

Автобус оборудован для длительного путешествия на нем, а также украшен в цвета мексиканского флага и расписан лозунгами в поддержку страны и сборной. Болельщики, прибывшие в Россию, рассчитывают посетить уже матч открытия между россиянами и Саудовской Аравией.

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