Мексиканцы репетируют День мертвых в Гостином дворе

В московском Гостином дворе идут последние приготовления к параду мексиканского "Дня мертвых". Музыканты и певцы отлаживают свои песни до идеального, танцоры репетируют свои номера.

Для обычных людей вход на территорию закрыт до 19:00, пускают только участников и прессу. Часть парада пройдет на улице Ильинка, а к 21.00 его участники вернутся в Гостиный двор для продолжения действа. (Петр ГРИГОРЕНКО)

Напомним, Мексика вышла в плей-офф чемпионата мира. Она встретится с командой Бразилии (2 июля, Самара).

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