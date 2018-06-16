Мексиканцы пострадали в аварии на Ильинке

В аварии на Ильинке в Москве пострадали граждане Мексики, сообщает "Интерфакс".

Ранее появилась информация, что виновником аварии является таксист из Киргизии. Он пытался сбежать, но был остановлен прохожими. Позднее он был задержан и сейчас находится в полиции. Подробности выясняются. Пострадавшим оказывается помощь. По имеющимся данным, пострадали восемь человек. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.

- Это обычное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело пострадавших нет, приводит "Интерфакс" слова источника в медицинских кругах.

Все о чемпионате мира-2018 в России